تدوينة للسفير الايراني في لبنان عن زيارة عبد اللهيان.. إليكم ما أعلنه

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كتب السفير الايراني في لبنان، مجتبى اماني، عبر حسابه على منصة "إكس": "يصل وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية الدكتور حسين أمير عبداللهيان يوم غد الأربعاء الى لبنان، وعلى جدول أعماله محادثات ولقاءات مع المسؤولين اللبنانيين حول موضوعات ذات إهتمام مشترك".واشار الى ان "هذه الزيارة تعكس السياسة الإيرانية ودورها البناء الداعم لاستقرار لبنان وازدهاره".