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لبنان

تدوينة للسفير الايراني في لبنان عن زيارة عبد اللهيان.. إليكم ما أعلنه

Lebanon 24
29-08-2023 | 11:16
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كتب السفير الايراني في لبنان، مجتبى اماني، عبر حسابه على منصة "إكس": "يصل وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية الدكتور حسين أمير عبداللهيان يوم غد الأربعاء الى لبنان، وعلى جدول أعماله محادثات ولقاءات مع المسؤولين اللبنانيين حول موضوعات ذات إهتمام مشترك".
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واشار الى ان "هذه الزيارة تعكس السياسة الإيرانية ودورها البناء الداعم لاستقرار لبنان وازدهاره".
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