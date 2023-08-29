وزير الجيش الاسرائيلي في نيويورك يزّور الوقائع ..."ضربني وبكى"

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خاطب وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مدعيا بأن "احتمال التصعيد العنيف على الحدود الشمالية لإسرائيل يتزايد نتيجة لما أسماه "الانتهاكات" من قبل "حزب الله"، ودعا الأمم المتحدة الى أن تتحرك على الفور".والتقى يوآف غالانت مع غوتيريش في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وأجرى الطرفان مناقشة ركزت على ما اعتبره الطرف الاسرائيلي التهديدات المتزايدة لأمن إسرائيل والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.وذكر غالانت بأن التوترات المتزايدة على الحدود الشمالية لإسرائيل نتيجة لما أسماه الاستفزازات المستمرة والانتهاكات الصارخة التي يقوم بها "حزب الله"، بما في ذلك إقامة خيمة وإقامة العشرات من المجمعات العسكرية على طول الحدود، وزيادة الدوريات وتواجد عناصر من الحزب".وشدد على الحاجة الملحة لتدخل الأمم المتحدة الفوري لتهدئة التوترات من خلال تعزيز سلطة "اليونيفيل" في المنطقة، وضمان حرية تنقلها وتنفيذ مهامها.