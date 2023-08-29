30
o
بيروت
31
o
طرابلس
28
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
29
o
جونية
29
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
15
o
بشري
30
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزير الجيش الاسرائيلي في نيويورك يزّور الوقائع ..."ضربني وبكى"
Lebanon 24
29-08-2023
|
11:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
خاطب وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مدعيا بأن "احتمال التصعيد العنيف على الحدود الشمالية لإسرائيل يتزايد نتيجة لما أسماه "الانتهاكات" من قبل "حزب الله"، ودعا الأمم المتحدة الى أن تتحرك على الفور".
Advertisement
والتقى يوآف غالانت مع غوتيريش في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وأجرى الطرفان مناقشة ركزت على ما اعتبره الطرف الاسرائيلي التهديدات المتزايدة لأمن إسرائيل والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وذكر غالانت بأن التوترات المتزايدة على الحدود الشمالية لإسرائيل نتيجة لما أسماه الاستفزازات المستمرة والانتهاكات الصارخة التي يقوم بها "حزب الله"، بما في ذلك إقامة خيمة وإقامة العشرات من المجمعات العسكرية على طول الحدود، وزيادة الدوريات وتواجد عناصر من الحزب".
وشدد على الحاجة الملحة لتدخل الأمم المتحدة الفوري لتهدئة التوترات من خلال تعزيز سلطة "اليونيفيل" في المنطقة، وضمان حرية تنقلها وتنفيذ مهامها.
لبنان
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
اشترى فيلا ومزرعة بملايين الدولارات.. راغب علامة يُهاجر مع عائلته إلى أميركا!
Lebanon 24
اشترى فيلا ومزرعة بملايين الدولارات.. راغب علامة يُهاجر مع عائلته إلى أميركا!
00:00 | 2023-08-29
29/08/2023 12:00:16
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الدّولار.. هذا ما ستفعله المصارف خلال يومين
Lebanon 24
بشأن الدّولار.. هذا ما ستفعله المصارف خلال يومين
15:27 | 2023-08-28
28/08/2023 03:27:21
Lebanon 24
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
02:30 | 2023-08-29
29/08/2023 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مصرف يصرف موظفين ويقفل فروعاً
Lebanon 24
مصرف يصرف موظفين ويقفل فروعاً
17:05 | 2023-08-28
28/08/2023 05:05:01
Lebanon 24
Lebanon 24
الآن.. خبرٌ يكشف ما جرى بالسيدة التي سرقت 85 ألف دولارٍ في النبطية!
Lebanon 24
الآن.. خبرٌ يكشف ما جرى بالسيدة التي سرقت 85 ألف دولارٍ في النبطية!
14:45 | 2023-08-28
28/08/2023 02:45:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:06 | 2023-08-29
معلومات اضافية عن مسودة قرار التمديد لليونيفيل.. هكذا نجحت الحكومة بفرض التعديلات
10:52 | 2023-08-29
صدور مسودة قرار التمديد لـ"اليونيفيل"... وهذا ما تتضمنه
12:32 | 2023-08-29
وئام وهاب لوزير الطاقة: إذا لم تُبادر سنكون مضطرين لدعوة الناس لزيارتك في مكتبك
11:49 | 2023-08-29
"لبنان القوي": التكتل أبلغ لودريان موقفه
11:45 | 2023-08-29
الكتائب: لتحصين عمل القوات الدولية وتنفيذ القرارات الدولية بشكل كامل
11:41 | 2023-08-29
قتيل وعدد الجرحى مرتفع.. حادث سير مروّع بين شاحنة وسيارة
فيديو
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
02:30 | 2023-08-29
29/08/2023 19:36:28
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي ووالداها لم يحضرا.. عائلة جورج الراسي تحيي الذكرى السنوية لرحيله وهذا ما كشفته شقيقته ساندرين (فيديو)
Lebanon 24
نادين الراسي ووالداها لم يحضرا.. عائلة جورج الراسي تحيي الذكرى السنوية لرحيله وهذا ما كشفته شقيقته ساندرين (فيديو)
00:13 | 2023-08-28
29/08/2023 19:36:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مُعجب يقتحم المسرح ويحاول الإقتراب من بطلة "الثمن" رزان جمال.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مُعجب يقتحم المسرح ويحاول الإقتراب من بطلة "الثمن" رزان جمال.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:14 | 2023-08-27
29/08/2023 19:36:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24