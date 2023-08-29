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لبنان
خبر مهمّ جدّاً من وزارة الماليّة.. هذا ما أعلنته عن رواتب الموظفين
Lebanon 24
29-08-2023
|
11:30
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اعلنت وزارة المالية ان مديريتي الصرفيات والخزينة قد حولتا الى مصرف لبنان، رواتب جميع العاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين وكذلك معاشات المتقاعدين.
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