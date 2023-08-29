توقيف كوميديّ لبنانيّ.. ماذا نشر قبل 5 سنوات؟

أفادت معلومات "الجديد" أن القاضي غسان عويدات أصدر قراراً بتوقيف الكوميدي نور حجار على خلفية إخبار تقدمت به دار الفتوى اثر فيديو نُشر منذ نحو خمس سنوات تناول فيه حجار سورة من القرآن.

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