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لبنان

توقيف كوميديّ لبنانيّ.. ماذا نشر قبل 5 سنوات؟

Lebanon 24
29-08-2023 | 11:26
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أفادت معلومات "الجديد" أن القاضي غسان عويدات أصدر قراراً بتوقيف الكوميدي نور حجار على خلفية إخبار تقدمت به دار الفتوى اثر فيديو نُشر منذ نحو خمس سنوات تناول فيه حجار سورة من القرآن. 
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