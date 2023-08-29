نصار: لعدم إعطاء زيارة لودريان أكثر من حجمها

إعتبر وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار أنه "لا يجب إعطاء زيارة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان المرتقبة للبنان أكثر من حجمها، حتى ولو كانت ضرورية".



وشدد في حديث إذاعي، على "ضرورة مواكبة الجهود الخارجية للجهود الداخلية من أجل التوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية"، مؤكداً أن "التوافق الداخلي هو الأساس".

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وردا على سؤال عن ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، جدد "التأكيد أن لبنان يحتاج إلى رئيس جمهورية لتبحث هذه القضية بين الدولتين"، وقال: "في انتظار انتخاب الرئيس، يجب على اللجنة الوزارية التي شكلت لموضوع النازحين السوريين أن تؤدي واجباتها على أكمل وجه".



كما لفت الى أن "حل المسألة لن يحصل، إلا بزيارة سوريا أو من خلال حديث مباشر مع سلطاتها"، واضاف أن "زيارات كل وزير منفردا اليها لا تكفي ولن توصل إلى النتيجة المطلوبة".





هذا وتوقع "أن يصل عدد الوافدين إلى لبنان هذا العام إلى أكثر من مليونين مع انتهاء فصل الصيف"، وقال: "السياحة بلبنان هيدي السنة ولعانة".