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لبنان

قتيل وعدد الجرحى مرتفع.. حادث سير مروّع بين شاحنة وسيارة

Lebanon 24
29-08-2023 | 11:41
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قُتل شخص وجُرح ثمانية آخرون في حادث سير مروع بين شاحنة وسيارة على اوتوستراد صيدا باتجاه صور، في محلة العاقبية، بحسب ما أفادت غرفة التحكم المروري.
 
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