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لبنان

حادثة مروّعة في الأشرفيّة.. عامل لدى إحدى الشركات طعن زميله!

Lebanon 24
29-08-2023 | 12:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام أحد سائقي الدليفري لدى إحدة الشركات بطعن زميله في الأشرفية.
 
ولا تزال أسباب الاشكال بين الطرفين غير معروفة حتى اللحظة. 
 
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