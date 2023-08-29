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لبنان

هوكشتاين غدا في لبنان.. ماذا سيحمل معه؟

Lebanon 24
29-08-2023 | 13:20
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قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب إن المبعوث الأميركي لشؤون الطاقة آموس هوكشتاين يصل الى بيروت الاربعاء ويغادرها الخميس.

وفي حديث للـ"أم تي في"، أشار بو صعب إلى أن "هوكشتاين سيلتقي رئيس مجلس النواب نبيه برّي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزاف عون"، ولفت إلى أن "الهدف الاول مواكبة بدء أعمال التنقيب في البلوك رقم 9 واستخراج الغاز".
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وتابع قائلاً: "زيارة هوكشتاين تؤكد أهمية الاستقرار جنوباً والذي لا مصلحة لأحد بزعزعته". 

وأردف بو صعب قائلاً: "الهدف الثاني من زيارة هوكشتاين العمل على ملف تثبيت النقاط السبع العالقة في الحدود البرية المرسّمة بالنسبة لنا"، وأضاف أن "هوكشتاين سيزور أيضا الاراضي المُحتلة لتسهيل عمل اللجنة التقنية بإشراف الجيش".

وأكد أن "موقف لبنان واضح بأن النقطة B1 محسومة منذ عام 1923 ونتمنى أن ينجح هوكشتاين في إيجاد حلّ للنقاط البرية العالقة كما نجح في ترسيم الحدود البحرية". 

وكشف بو صعب ان "هوكشتاين سيُساعد في ملف الغاز المصري، والادارة الاميركية ستعطي جوابها في بداية أيلول الى البنك الدولي بشأن قرض الغاز المصري الى لبنان"، وأضاف أن "النقلة النوعية في كهرباء لبنان مشجعة جداً كما تحسين الجباية فيها ما أعطى أملاً بزيادة ساعات التغذية".

وأكد بو صعب أن "لا علاقة لزيارة هوكشتاين بالملف الرئاسي أو بزيارة جان ايف لودريان، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بل هي لتأكيد الاستقرار الضروري لنجاح استخراج الغاز".
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