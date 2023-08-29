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لبنان

في الغازية.. سرقة معدات كهربائية وتجيهزات من ملحمة

Lebanon 24
29-08-2023 | 13:46
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أقدم مجهولون على سرقة معدات كهربائية وتجيهزات من "ملحمة السندس" في الغازية.
 
 
وحضرت إلى المكان دورية من قوى الأمن الداخلي وفتحت تحقيقا بالحادثة، وباشرت الأجهزة الأمنية جمع الأدلة والبصمات لمعرفة السارقين.
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