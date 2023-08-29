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لبنان

بعد تراجعه عصراً.. دولار السوق الموازية يعاود ارتفاعه

Lebanon 24
29-08-2023 | 14:00
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة مساء اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 89350 و89650 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
وكان قد سجّل عصراً تسعيرة تراوحت ما بين 89150 و89450 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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