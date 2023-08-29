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لبنان

لقاءات عدة لمولوي اليوم.. اليكم ما بحثه مع زوّاره

Lebanon 24
29-08-2023 | 13:50
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إلتقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه، ظهر اليوم، وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور جورج كلاس، يرافقه رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر. وخلال اللقاء، تم البحث في شؤون رياضية.
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كما استقبل مولوي سفيرة السويد آن ديسمور وعرض معها التطورات والعلاقات بين البلدين.

واستقبل أيضاً، سفير الهند محمد نور رحمن الشيخ في زيارة بروتوكولية لمناسبة توليه مهامه.

والتقى النائبين محمد سليمان وعبد العزيز الصمد وبحث معهما في شؤون عكار والضنية.

 
هذا واستقبل رئيس المجلس البلدي لمدينة بيروت عبدالله درويش وبحث معه في شؤون البلدية والمشاريع المقرر تنفيذها في المرحلة الحالية.
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