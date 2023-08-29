لقاءات عدة لمولوي اليوم.. اليكم ما بحثه مع زوّاره

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إلتقى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي، في مكتبه، ظهر اليوم، وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور جورج كلاس، يرافقه رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر. وخلال اللقاء، تم البحث في شؤون رياضية.كما استقبل مولوي سفيرة السويد آن ديسمور وعرض معها التطورات والعلاقات بين البلدين.