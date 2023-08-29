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لبنان

بيان جديد للمراقبين الجويين.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
29-08-2023 | 13:55
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أشار المراقبون الجويون المجازون في بيان، الى أنه "بعد اجتماعهم مع المدير العام للطيران المدني وإدارة مصلحة الملاحة الجوية لمناقشة كل البنود والهواجس المذكورة في بيانهم السابق الصادر في 24 آب 2023، تم الاتفاق على خارطة طريق تتضمن الإسراع في تنفيذ وتمويل مشروع تدريب المعاونين المراقبين، بعد إبلاغهم أنه تمت مراسلة الجهات المعنية للبدء في التدريب، إصدار مرسوم التوظيف للناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية عام 2018 لوظيفة معاون مراقب حيث وضعه وزير الأشغال العامة والنقل على جدول اعمال اول جلسة لمجلس الوزراء، والاستعانة بخدمات مراقبين مجازين بصورة موقتة إلى حين الانتهاء من فترة تدريب المعاونين مراقبين".
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وتابع البيان: "بناء على ما تقدم، وإفساحا في المجال لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في أسرع وقت، كما وعدنا، ومن أجل مبادرة الايجابية بإيجابية، خصوصا بعد تفهم وتقدير المعنيين لدور المراقب الجوي ودقة وأهمية عمله والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، تقرر تأجيل جدولة عمل المراقبين الجويين، كما كان مقررا، وبذل كل الجهود للاستمرار في تأمين خدمات الملاحة الجوية في المطار على مدار الساعة بشكل أمن وسليم، إحساسا منا بدورنا الوطني والمحوري في الابقاء على المطار كبوابة لبنان للخارج".
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