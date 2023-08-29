إليكم مقدمات نشرات الأخبار المسائية اليوم

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "ان بي ان"



الاستحقاق الرئاسي يقترب من ولوج نفق الشهر الحادي عشر من الفراغ من دون أن تلوح بوادر حقيقية لاختراق جدي في هذا المجال. بصيص الأمل الوحيد مرهون بمهمة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الذي يفترض ان يحط ثالثة في بيروت بين الحادي عشر والسابع عشر من الشهر المقبل فهل يحمل أيلول أي إنجاز رئاسي؟!

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قبل أيام من رحلة موفده إلى بيروت، خصص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فقرة في خطابه امام السفراء الفرنسيين المعتمدين في دول العالم لمهمة لودريان آملا ان يتوصل الأخير إلى مسار سياسي على المدى القصير ومطالبا بتوضيح دور إيران في لبنان.

ولأن الشيء بالشيء يذكر فإن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيقوم خلال الساعات المقبلة بزيارة لبيروت بحسب ما أفادت مصادر حكومية لبنانية. فهل ستسهل الزيارة الوزارية الإيرانية والتصريحات الرئاسية الفرنسية مهمة لودريان في لبنان أم لا؟!

في مطلق الأحوال، الوقت يضيق امام اللبنانيين أكثر فأكثر وبالتالي لابد من الخروج من دوامة التعطيل فالأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية ونقطة على السطر يقول الرئيس نبيه بري مشددا على ان الحوار هو السبيل الوحيد لبناء المساحات المشتركة وفكفكة كل العقد.

بالنسبة لعقدة تجديد مهمة القوات الدولية العاملة في الجنوب فإنها لم تفكفك رغم الاتصالات الدبلوماسية التي يجريها لبنان في أكثر من اتجاه ولا سيما في نيويورك، حيث سيعقد مجلس الأمن جلسة لهذه الغاية بعد غد الخميس.

ومن الآن حتى ذلك الحين يسود الترقب حيال الصيغة التي سيتبناها المجلس لجهة عمل اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني ام بمعزل عنه.

وعلى أي حال هل سيكون أي تعديل محتمل لمهام القوة الدولية أكثر من حبر على ورق؟!







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ام تي في"



بعكس ما كان متوقعا، فإن رياض سلامة لم يحضر أمام الهيئة الإتهامية في بيروت. بل حضر وكيله الذي قدم دعوى مخاصمة ضد الهيئة الإتهامية ، وذلك أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

وبناء عليه، قررت الهيئة الإتهامية رفع يدها عن متابعة النظر في توقيف حاكم مصرف لبنان السابق، ما يعني أن قضية سلامة أصبحت معلقة حتى إشعار آخر في إطار القضاء اللبناني. فهل التعليق موقت أم دائم؟ بمعنى هل تواصل القضية القانونية ضد سلامة مسارها الطبيعي، أم تغرق في دعاوى الرد ومخاصمة الدولة تماما كقضية جريمة تفجير المرفأ، بحيث تصبح الحقيقة في مهب الريح، بل في مهب المصالح القاتلة لأركان المنظومة؟

سياسيا، لبنان في انتظار أموس هوكستين، الذي جاء على ما يبدو لأمرين. فالعراب الأميركي يريد أن يواكب بدء أعمال التنقيب في البلوك 9، كما يريد إعطاء دفع لعملية تثبيت الحدود البرية مع إسرائيل، والأمران تحدث عنهما بالتفصيل نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب لل "ام تي في"، متمنيا ان ينجح هوكستين في إيجاد حل للنقاط البرية العالقة، تماما كما نجح في ترسيم الحدود البحرية

حدوديا، التصعيد مستمر.

فقد اعلن وزير الدفاع الاسرائيلي في كلمة وجهها الى الامين العام للامم المتحدة ان احتمال التصعيد على الحدود الشمالية يتزايد، معتبرا ان ايران تدفع حزب الله الى التحرك. في المقابل، يبدو ان مفاوضات وزير الخارجية عبد الله بو حبيب في نيويورك حققت بعض التقدم. اذ ذكرت معلومات صحافية ان بو حبيب نجح في تضمين مسودة القرار المتعلق بالتجديد للقوات الدولية عبارة تتعلق بالتنسيق بين اليونيفيل والدولة اللبنانية، كما نجح في استبدال تعبير شمال الغجر بعبارة منطقة الماري، علما ان المصطلحين يشيران الى الاراضي اللبنانية المحتلة. هذا بالنسبة الى الحدود الجنوبية.

اما بالنسبة الى الحدود الشمالية- الشرقية فانها تشهد موجة نزوح سورية جديدة عبر طرق خاصة بالتهريب وعبر مناطق وعرة ، ما سيفاقم الى حد بعيد الازمات المستشرية الناتجة من النزوح السوري الى لبنان. فهل كتب على لبنان ان يعاني موجة ثانية من النزوح السوري ، فيما هو لم يتمكن من معالجة التداعيات الكارثية لموجة النزوح الاولى؟







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون المنار



من منصة التحرير الثاني فهم الصهاينة التحذير الاول والثاني من الامين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله.. فاي اغتيال لاي شخص في لبنان سيقابل برد قوي، واي فرض لتعديل مهام القوات الدولية في الجنوب سيرفضه الجنوبيون وسيكون حبرا على ورق.



إنه موقف السيد نصرالله الذي استوقف الصهاينة كثيرا قادة ومحللين، وزاد من اختناقهم بالمعادلات التي تفرضها المقاومة من جنوب لبنان الى الضفة وغزة وكل ميدان.



أما الميدان السياسي في لبنان، فما زال عصيا على كل نصح او تنبيه او تحذير. وقاعدة المراوحة لا تزال هي الحاكمة، مع تحكم البعض بمصير البلد عبر رفض الحوار والاحتكام الى العنتريات المنبرية والمواقف التصعيدية. أما على صعيد المنابر الخارجية، فإن رمي الاتهامات جزافا بالتعطيل، لن يغير في المشهد او يسهل المهمات، وإنما المقاربات الواقعية والتعاطي بمسؤولية؛ علما ان المعترضين والمعطلين المحليين لمبادرات الحل الخارجية معروفو الوجهة والدليل السياسي.

في الدلال القضائي الاستنسابي لم يحضر الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة الجلسة التي كانت مقررة اليوم، بل قرر محاموه وتمكنوا من تنحية الهيئة الاتهامية عبر تقديمهم دعوى مخاصمة ضدها.



اما المخاصمات السياسية فقد تمددت من جديد لتطال التوتر العالي الكهربائي، مع تحذيرات كهرباء لبنان من أنها غير قادرة على زيادة ساعات التغذية، بل حتى الابقاء على وتيرتها الحالية دون استيراد الفيول، فيما أموالها على ما تقول، حبيسة المصرف المركزي والقرار الحكومي.



وعلى خط النزوح، كان القرار الحكومي من جديد، التواصل على أعلى المستويات مع الدولة السورية، بحسب مقررات اجتماع السراي، الذي عقد برئاسة رئيس الحكومة وبحث ايضا وضع آليات لمنع وصول النازحين من خلال المعابر غير الشرعية.







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "او تي في"



إما أن تكونَ الكتلُ النيابية مع اللامركزية الادارية الموسعة، أو أن تكونَ ضدَّ الطائف.

هذه هي المعادلة الوطنية المطروحة اليوم، بعد ثلاثة وثلاثين سنة على اقرار وثيقة الوفاق الوطني، وفي وقت يدور نقاش جدي حول القانون النائم في ادراج مجلس النواب، بين التيار الوطني الحر وحزب الله.

فاللامركزية الادارية الموسَّعة بند إصلاحي محوري من بنود الطائف المُهمَلة، وشقّها المالي أمرٌ بديهي، وما ضجَّة الرفض المفتعلة حول الموضوع، إلا تنصُّلاً من التزامات وطنية، وهرباً من الإيفاء بالنصوص الواضحة التي لا تحتمل أيَّ تأويل، وفرحاً بالغنائم المالية من كل حدب وصوب.

أقرُّوا اللامركزية الادارية الموسعة، وابحثوا جدياً في إنشاء الصندوق الائتماني لأصول الدولة، وافتحوا باب الاستثمار فيها بدل بيعِها، وأبرموا تصوراً إنقاذياً للسنوات الست المقبلة، ليصبحَ اسم الرئيس تفصيلاً خاضعاً للأخذ والرد بين مختلف الأفرقاءت المتمترسين راهناً بين فرضٍ ورفض.

أما إجهاض المحاولة الوفاقية من أطراف معروفين، فيُبقي طريق بعبدا مقطوعة، وبابَ القصر مقفلاً أمام رئيس يمدِّدُ الأزمة، ويملأ الكرسيَّ، لا الفراغ.

فالقصة بغاية البساطة. بعد كل التجارب المرَّة، لا مناص من العودة الى التزام الطائف. الطائف الذي ارتضاهُ معارضوه منذ عام 2005، ليمارِسَ المزايدون فيه، كلَّ ما يخالف نصَّه وروحه، على مدى تربُّعهم على عروش السلطات التشريعية والتنفيذية منذ التسعينات.

وفي انتظار خرقٍ جدي على هذا الصعيد، وقاحة ما بعدَها وقاحة في ملف رياض سلامة، وعودة احتفالية لآموس هوكشتاين غداً، تزامناً مع وصول عبداللهيان، وزيارة ثالثة قريبة لجان ايف لودريان. اما ترسيم الحدود البرية والرئاسية، فدونهما عقبات ومطبات.







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون "ال بي سي"



يا شعب لبنان، الليلة سنزف إليكم أكثر من بشرى: الكهرباء ستعود أربعا وعشرين ساعة على أربع وعشرين.



المياه ستصل إليكم بالقساطل وليس بالصهاريج.



لا أدوية مقطوعة، لا مواد غذائية فاسدة، النافعة ستفتح أبوابها، دفاتر السوق ستعطى لمستحقيها، لا حفر في الطرقات، المدارس الرسمية ستبدأ السنة الدراسية كالمعتاد مثلها مثل المدارس الخاصة، تشريعات الإصلاحات أقرت وصدرت المراسيم التطبيقية في شأنها، ناهبو المال العام في السجون أو إلى السجون بعدما ثبتت عليهم تهم النهب والفساد، مفتعلو الحرائق في أيدي الأجهزة الأمنية، موظفو القطاع العام عادوا إلى مكاتبهم بعدما أعطوا حقوقهم، الضمان عاد يسدد ما عليه للمضمونين، بعدما توافرت الأموال.



بالإمكان تصور كل هذه الإنجازات قد تحققت، وبعد كل ذلك جرى التفرغ إلى نور حجار!



كثيرون سيسألون: من هو نور حجار؟ نور حجار كوميدي، أنتج منذ خمس سنوات "سكتش" سمى فيه سورا من القرآن الكريم، آنذاك مر السكتش، اليوم هناك من نبش السكتش ووزعه على مواقع التواصل الاجتماعي فقامت الدنيا ولم تقعد، وتحرك المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات وتم توقيف نور حجار.



البلد بألف خير ولم يعد ينقصه سوى الاقتصاص من نور حجار.



ليس فقط هناك قوانين بالية.. بل هناك تفكير بال، ففي أي مجاهل يعيش هؤلاء؟ وكيف يعتقدون بأن توقيف كوميدي بسبب اسكتش مجتزأ عرض منذ خمس سنوات، يمكن أن يكون عملا لا يضرب لبنان والحريات فيه أو ما تبقى منها.



لا يا سادة، لم يتحقق شيء من كل ما سبق، لا بل ازدادات الانهيارات، وليس نور حجار سوى واحد منها.



لبنان في وضع ترقب وتوتر: ترقب لما سيحمله وزير الخارجية الايراني أمير عبد اللهيان ولما سيحملة آموس هوكستاين، ترقب للموفد الفرنسي جان إيف لو دريان، وترقب لما سيصدر عن مجلس الأمن الدولي في شأن قوات الطوارئ الدولية، وترقب لما ستؤول إليه قضية الحاكم السابق لمصرف لبنان بعد مخاصمته للدولة.







مقدمة نشرة اخبار تلفزيون الجديد



سجل المرصد المحلي هبوب رياح ناشطة حركت المياه الراكدة في المستنقع السياسي فعلى زيارتين منفصلتين تقاطعتا زمنيا سيحط الأميركي والإيراني على المدرج اللبناني المعطل بفعل توقف حركة الملاحة السياسية.

ويصل الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين غدا إلى بيروت في زيارة معلنة على جناح استطلاعي لترسيم البر فيما يتبعه ليلا وزير خارجية ايران حسين أمير عبداللهيان إلى البر اللبناني الخالي وسيشارك في إحياء ذكرى الإمام المغيب السيد موسى الصدر وبحسب ما اعلن سفير إيران في لبنان أماني مجتبى فأن هذه الزيارة تعكس السياسة الإيرانية و دورها البناء الداعم لاستقرار لبنان وازدهاره.

خطان متوزايان اقليميا ودوليا لا يتلقيان لبنانيا، لا أفقيا ولا عاموديا، لكن ثمة نقاطا مشتركة تتداخل فيها العناوين والملفات من ترسيم الحدود البرية إلى ترسيم الطريق الرئاسي على عتبة الزيارة المرتقبة للموفد الفرنسي جان إيف لودريان الشهر المقبل وما بينهما مهمة اليونفيل والتعديلات الطارئة على القرار الأممي.

المعلن من الزيارتين قد يفتتح طرقا فرعية حول الأدوار المنوطة أميركيا وإيرانيا في المنطقة, ولبنان أحد ساحاتها الرئيسية تحديدا فيما يتعلق بالدور الإيراني بعد الموقف الذي أطلقه بالأمس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتصويبه على طهران واتهامها بعرقلة انتخاب رئيس للجمهورية وهو اتهام بمعرض الاستدعاء لضم إيران إلى الخماسية كونها العامل المؤثر في حلحلة الملف الرئاسي.

أما الدور الأميركي، فحدوده الحدود وزيارة هوكستين سرها في البئر النفطي وعمليات الاستكشاف للحفر. وفي جولتي اميركا وايران على البلد الموعود بالثروة المؤجلة كانت تدار في نيويورك معارك التعديل على التعديل حتى لا تخرج قوات الطوارئ عن طوع السلطة والجيش فيصطادها "غضب الاهالي"؟

وقد حصلت قناة الجديدة على مسودة النسخة التي ستقدم في جلسة مجلس الامن غد. وأدخل لبنان بند السيادة الى التعديل اضافة الى حماية اليونفل لكي تقوم بعملها لان ما كان مطروحا منذ العام الماضي يشكل ما اعتبرته مصادر دبلوماسية رفيعة " فصلا سابعا مقنعا" .

وعلقت اوساط حكومية رفيعة لـ"الجديد" بالقول إن هذه النسخة تتضمن طلبات لبنانية وقد حصل توافق على تعديل النص الاولي بناء على اتصالات فرنسية لانها حاملة القلم.

وفي اتصال مع الجديد اكتفى وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الذي خاض معركة التعديل: "أترك نيويورك الليلة وانا مرتاح".

ومع استبعاد الفصل السابع، ينتقل لبنان إلى الفصل الثالث من جولة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان في الأسبوع الثاني من الشهر المقبل قادما على خلاصة أن الحل السياسي في لبنان سيجد مخرجه بعد توضيح الدور الإيراني.

وسواء بثالثة لودريان غير الثابتة او بمسيرات الاستطلاع الاميركية الايرانية فإن كل الملفات مؤجلة بما فيها القضائية التي حطت رحالها اليوم على ضفة حاكم المركزي السابق وعلق القضاء اللبناني ملف رياض سلامة إلى أجل مسمى على التشكيلات القضائية وحفظت الدعوى في أدراج المخاصمة حيث انتهى يوم الحاكم في المحاكم إلى دعوى مخاصمة الدولة وكف يد الهيئة الاتهامية ومنع إصدار مذكرة توقيف. خرج سلامة بسلامة بعدما سقطت موجبات توقيفه وترك للقضاء أمر ربط النزاع بين هيئاته فوقعت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر في الحفرة التي حفرتها للقاضي شربل بو سمرا وأصيبت بنوبة هستيريا سمعت أصداؤها خارج مكاتب الهيئة الاتهامية المغلقة.

وبضربة حاكم سابق، حكم رياض سلامة على العدلية بكامل عديدها وهيئاتها ووضع الاغلال على يديها بحنكة من قاض ماهر اشترى الوقت القضائي قبل ان يرفع يده عن الملف.

وتدخل تحقيقات ملف سلامة في مذكرة توقيف غيابية.

ولكن القضاء عوض نقصه وكفوف اليد وشد مدعي عام التمييز غسان عويدات همته ليوقف كوميديا على "نكتة" سقطت بمرور الزمن.

وتبين للمباحث الجنائية، والشرطة العسكرية، والنيابة العامة التمييزية، ودار الفتوى وربما لاحقا التدقيق الجنائي وكل من يظهره التحقيق ان نور حجار ضالع في انهيار المؤسسات اللبنانية وسحب اموال المودعين وبافساد الاخلاقيات السياسية. هي "نكتة" سمجة من قضاء يلعب الكوميديا السوداء.



