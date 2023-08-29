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لبنان

غداً.. هذا ما سيحصل في محيط 9 بلدات جنوبية

Lebanon 24
29-08-2023 | 16:29
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أعلنت قيادة الجيش- مديرية التوجيه، في بيان، انه "بتاريخ 30 / 8 / 2023 ما بين الساعة 6.00 والساعة 14.00، ستقوم منظمات غير حكومية عاملة في مجال نزع الألغام، بتفجير ذخائر غير منفجرة في محيط البلدات الجنوبية الآتية: عمرا، حولا، مركبا، عرب اللويزة، عيتا الجبل، عيتا الشعب، تلة إرمز، عيتيت ويارون".
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