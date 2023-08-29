موجة نزوح جديدة

كشف مطلعون أن موجة النزوح السوري الجديدة باتجاه لبنان مردُّها الى التردِّي البالغ لسوء الوضع المعيشي، وظهور عوارض الجوع لدى السكان، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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