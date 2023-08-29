يتردّد أن حزباً فاعلاً تمنًّى على حليفيه وقف الحملات عبر المحطات، لئلا يتأثر التحالف الذي يجري ترميمه بتأثيراتها السلبية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

Advertisement