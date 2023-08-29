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لبنان

سكاف: المبادرة الفرنسية تحوّلت إلى مادة لإذكاء الصراع

Lebanon 24
29-08-2023 | 18:30
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رأى النائب المستقل المعارض د. غسان سكاف أن "مبادرته لإنهاء الشغور الرئاسي بمعزل عن الوساطات الخارجية، لم تفشل، لا بل أنتجت جلسة 14 حزيران التي شكلت التوازن السلبي في المعركة الرئاسة بين فريقي المعارضة والممانعة، بحيث نال مرشح المعارضة جهاد أزعور 59 صوتا مقابل 51 لمرشح الثنائي الشيعي سليمان فرنجية، وبرهنت على انه ليس بمقدور أي من الفريقين فرض الرئيس الذي يريده على الفريق الآخر.
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ولفت في حديث لـ"الأنباء" الكويتية الى أن "المبادرة الفرنسية تحولت الى مادة لإذكاء الصراع الداخلي، وبالتالي الى تعثرها بالكامل إن لم نقل فرملتها بشكل نهائي، بدليل أن المقاربة التي اعتمدها لودريان اثناء لقاءاته الأخيرة مع القوى السياسية، لم تأت مطابقة لنصيحة اللقاء الخماسي الذي لوّح بعصا العقوبات ضد من يعرقل انتخاب الرئيس في لبنان". (الأنباء الكويتية)
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