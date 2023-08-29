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لبنان
جبهة معارضة مسيحية – اسلامية قيد التحضير
Lebanon 24
29-08-2023
|
22:41
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ذكرت «الديار» ان اجتماعات تعقد كل ثلاثاء وجمعة وتضم الاحزاب المسيحية المعارضة وكتلة «تجدّد» وبعض النواب التغييريين والمستقلين بهدف تشكيل جبهة معارضة مسيحية – اسلامية مرتقبة، ويشارك فيها ممثل عن «التيار الوطني الحر»، وافيد بأنّ مرشحها الى الرئاسة ما زال الوزير السابق جهاد أزعور، طالما يصّر الفريق الاخر على دعم رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية للرئاسة.
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