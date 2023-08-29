Advertisement

لبنان

إنتخاب الرئيس قبل نهاية تشرين الأول!

Lebanon 24
29-08-2023 | 22:45
A-
A+
Doc-P-1102265-638289712128774794.jpg
Doc-P-1102265-638289712128774794.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كتب ميشال نصر في" الديار": تبدو التعقيدات المحيطة بزيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لوديان الى بيروت الى مزيد من التفاقم، مع اتخاذها بعدا اقليميا بعد كلام الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن "مفتاح الحل السياسي يحتاج الى توضيح التدخلات الإقليمية في هذا البلد ومن ضمنها تدخل إيران"، والذي قرأت فيه مصادر ديبلوماسية تصعيدا فرنسيا في مواجهة طهران وحلفائها، المصرون على رئيس وفق المواصفات التي وضعوها ، يتزامن مع تشدد باريس في صيغتها المقدمة لمشروع التمديد لقوات الطوارئ الدولية، رأت جهات لبنانية ان الموقف على العكس جاء ليؤكد على دور الجمهورية الاسلامية، وضرورة ادخالها كشريك في الخماسية، وهو ما كان سبق وطرح وعارضته الولايات المتحدة الاميركية.
Advertisement

نقل عن مسؤول فرنسي كبير نصح شخصية لبنانية معنية بالملف الرئاسي، الى عدم تفويت فرصة التوافق على رئيس للجمهورية سيحرم لبنان من آخر فرصة لانقاذه، حفاظا على ما تبقى، مبديا خوفه مما ينتظر لبنان، كما اكد احد السفراء العرب في بيروت خلال جلسة خاصة، ان حدثا كبيرا منتظرا في غضون الاسابيع القادمة، سينتهي الى انتخاب رئيس للجمهورية في النصف الاول من شهر تشرين الاول.
في كل الاحوال، وفي انتظار اتضاح المشهد وانكشاف حقيقة الشهد المتوقع لاحداث الانفراج، ومع ابلاغ التيار الوطني الحر جوابه على الرسالة الفرنسية، والتي اكدت مصادره ان تتطابق وما سبق ان ابلغه رئيس التيار للفرنسيين في كل لقاءاته، تستمر المفاوضات على جبهة ميرنا الشالوحي – حارة حريك، رغم بعض البرودة خلال الساعات الماضية، حيث بدأ الهمس عن "عرقلة" بدأت تظهر مع الدخول في بعض التفاصيل، المرتبطة بتعهدات بعيدة المدى.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:34 | 2023-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:41 | 2023-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:37 | 2023-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2023-08-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
22:14 | 2023-08-29
22:07 | 2023-08-29
22:21 | 2023-08-29
22:27 | 2023-08-29
23:00 | 2023-08-29
22:57 | 2023-08-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24