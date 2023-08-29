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لبنان

أزمة المياه تنحسر خلال يومين

Lebanon 24
29-08-2023 | 23:00
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يُتوقع أن تنحسر أزمة المياه في مناطق بيروت وجبل لبنان خلال اليومين المقبلين بعدما تمكّنت مؤسّسة مياه بيروت وجبل لبنان من تأمين نحو 300 ألف ليتر مازوت ستشتريها وتسدّد ثمنها بالليرة، بما يتيح تشغيل مولّدات الكهرباء التي تؤمّن عملية ضخّ المياه نحو الوحدات السكنية والتجارية. وتبيّن أن مؤسسة مياه الشمال تشتري المازوت بالاتفاق مع المورّدين وتسدّد ثمنه بالليرة وفق سعر صرف متّفق عليه. أما مؤسسة مياه الجنوب فتحصل على مساعدات.
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المصدر الأساسي لتأمين المازوت لمؤسسات المياه والإدارات العامة، هي منشآت النفط التي تبيع الكميات بالليرة وفق سعر مبيع الصفيحة المعلن، باستثناء الجيش والقوى الأمنية التي كانت تدفع على سعر صرف 15 ألف ليرة. لكنّ مصرف لبنان توقف عن تحويل ما يتجمّع في حساب المنشآت من ليرات إلى دولارات، وبالتالي لم تعد المنشآت قادرة على تأمين الكميات (الاخبار)
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