بعد إخماده... الحريق قرب مسجد طينال في طرابلس يشتعل مجدداً

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الحريق داخل الارض المحاذية لمسجد طينال في طرابلس عاد وتجدد، وسط مناشدة أهالي المنطقة لاخماده.



تجدر الإشارة إلى أن الحريق كان قد اندلع منذ 3 ايام، وعلى الرغم من أن عناصر الدفاع المدني عملت على اخماده، الا أنه اشتعل مجددا.

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