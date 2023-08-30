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لبنان

بعد إخماده... الحريق قرب مسجد طينال في طرابلس يشتعل مجدداً

Lebanon 24
30-08-2023 | 01:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الحريق داخل الارض المحاذية لمسجد طينال في طرابلس عاد وتجدد، وسط مناشدة أهالي المنطقة لاخماده.

تجدر الإشارة إلى أن الحريق كان قد اندلع منذ 3 ايام، وعلى الرغم من أن عناصر الدفاع المدني عملت على اخماده، الا أنه اشتعل مجددا.
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مسجد

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