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لبنان

"إتفاق ثلاثي" قيد التحضير وبري "يتدخل" بالتفاصيل

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-08-2023 | 01:30
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بالرغم من تصويب حركة "امل" الإعلامي على بعض بنود الحوار بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، الا ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري يشارك بشكل فعال بهذا الحوار ، وإن بطريقة غير مباشرة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن بري يطلع بشكل كامل على تفاصيل المفاوضات بين الطرفين وعلى المقترحات الرسمية التي يقدمها "التيار" ورئيسه جبران باسيل.
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وتشير  المصادر الى " أن بري يعطي رأيه بشكل مفصل بموضوع اللامركزية وان "حزب الله" يراعي موقف حليفه بشكل كامل على اعتبار ان الاتفاق، ان حصل، هو عمليا اتفاق ثلاثي".

لبنان

خاص

رادار لبنان24

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