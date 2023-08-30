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لبنان
"إتفاق ثلاثي" قيد التحضير وبري "يتدخل" بالتفاصيل
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
30-08-2023
|
01:30
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بالرغم من تصويب حركة "امل" الإعلامي على بعض بنود الحوار بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، الا ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري يشارك بشكل فعال بهذا الحوار ، وإن بطريقة غير مباشرة.
وبحسب مصادر مطلعة فإن بري يطلع بشكل كامل على تفاصيل المفاوضات بين الطرفين وعلى المقترحات الرسمية التي يقدمها "التيار" ورئيسه جبران باسيل.
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وتشير المصادر الى " أن بري يعطي رأيه بشكل مفصل بموضوع اللامركزية وان "حزب الله" يراعي موقف حليفه بشكل كامل على اعتبار ان الاتفاق، ان حصل، هو عمليا اتفاق ثلاثي".
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