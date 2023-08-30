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يقول نائب معارض، خلال لقاء خاص، إنّ "ال٧٠ نائبا الموقّعين على عريضة لجنة تقصي الحقائق الدولية في ملف انفجار مرفأ بيروت وقعوا في "فخ"مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات الذي كان المبادر الأول الى طرح هذه الفكرة أمام اهالي الضحايا".وقال النائب المذكور : "لقد جرّهم الى لجنة تقصي الحقائق للهروب من لجنة التحقيق... ليتحملوا المسؤولية".