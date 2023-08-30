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لبنان

مرشح لنقابة المحامين يتحرك : اغراءات مالية وخدماتية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-08-2023 | 01:45
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تشكلت علامات إستفهام لدى عدد كبير من المحامين الشباب وحتى المخضرمين منهم من طريقة تعاطي أحد المرشحين الى منصب المحامين في دورة تشرين الثاني المقبل والأسلوب المستجد لجذب الأصوات ،عبر إيعازه لفريق عمله بالتواصل مع المحامين ومفاتحتهم بامكان مساعدتهم في شؤون إقتصادية وصحية ،والمساعدات المدرسية او الجامعية، مع تقديم عروضات لهم  بتأمين وسائل نقل يوم الإنتخابات من من مختلف المناطق وخاصةً الأطراف منها ، أي الجنوب والبقاع.
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مصدر  نقابي كاشف زملاء له بما يحصل واسف لوصول طريقة التعاطي الى هذا الدرك في نقابة لطالما كانت الحريات والحق والعدالة وآداب المهنة وكرامة المحامي الأساس فيها.

لبنان

خاص

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