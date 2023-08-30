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لبنان

عبد الله: لن نفرط بالمرضى

Lebanon 24
30-08-2023 | 01:43
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كتب النائب بلال عبد الله على منصة "إكس": "٢٠ مليون دولار شهريا، هو المبلغ المطلوب في الحد الادنى لتغطية دعم أدوية السرطان والأمراض المستعصية للبنانيين. انها المسؤولية المشتركة للحكومة والوزارات المعنية ومصرف لبنان والشركات المستوردة. كلجنة صحة نيابية نتابع هذا الملف الوطني والانساني، ولن نفرط بالمرضى ولن نقبل ذرائع".
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