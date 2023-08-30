نجلا الرياشي: وجهات النظر الجديدة محوريّة للتغلب على التحدّيات التي يواجهها لبنان

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اجتمعت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الأعمال السفيرة نجلا رياشي، بفريق التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من برنامج Youth4Governance.تخلل الاجتماع نقاشات حول الهدف المشترك بين الطرفين المتمثل في استثمار إمكانات الشباب اللبناني لتحفيز الابتكار الرقمي والتغيير الإيجابي في مختلف القطاعات.وعرض الشبّان والشابّات أحدث التطورات التي انجزوها منذ آخر لقاء تمّ بين فريق Y4G بأكمله و OMSAR في 10 آب الجاري، وقدموا أفكارًا ومشاريع مبتكرة تهدف إلى الاستفادة من التكنولوجيا لتخطي التحديات التي يواجهها القطاع العام في لبنان.كما قدّم فريق الذكاء الاصطناعي تفسيراً مفصلاً لمفهوم الذكاء الاصطناعي، حيث قدّموا تعريفاً شاملاً لما يمثله هذا المجال، وقام الفريق بشرح معمّق للحالات المختلفة التي يمكن أن يُستخدم فيها الذكاء الاصطناعي، مع توضيح تلك السيناريوهات والتطبيقات التي يمكن أن يُسهم فيها هذا المجال.إلى ذلك، تناول الفريق موضوع ديمقراطية البيانات بتفصيل أكبر. حيث تناولوا كيف يمكن توفير البيانات وجعلها متاحة للجميع بشكل عادل ومنصف. وقد ناقشوا السبل التي يمكن من خلالها تحقيق التوازن بين توفير البيانات واحترام خصوصية وأمان المعلومات.كما قدّم فريق الذكاء الاصطناعي تطبيقات مختلفة قاموا بتطويرها ومن بينها:- "Document Layout Analysis“ لتحليل تخطيط المستندات والذي يقوم تلقائياً بتحديد العناصر الرئيسية، الأمر الذي يوفّر الوقت المستخدم في الفحص اليدوي.- “Chatbot” الذي يستخدم لصالح مصلحة تسجيل السيارات والآليات في الدكوانة لتقديم الخدمات، حيث يقدم الدعم في توصيل الخدمات وتلبية الاحتياجات، مما يُسهِم في توفير المعلومات للمواطنين المهتمين.