بعد اطلاق نار وقذائف صاروخية أمس... الجيش يداهم حي الشراونة

تنفذ قوة من الجيش عملية دهم في حي الشراونة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وأشارت المعلومات إلى أن عملية الدهم تأتي على خلفية اطلاق نار وقذائف صاروخية بعد منتصف ليل امس.

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