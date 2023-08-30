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لبنان

بعد اطلاق نار وقذائف صاروخية أمس... الجيش يداهم حي الشراونة

Lebanon 24
30-08-2023 | 02:09
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تنفذ قوة من الجيش عملية دهم في حي الشراونة، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وأشارت المعلومات إلى أن عملية الدهم تأتي على خلفية اطلاق نار وقذائف صاروخية بعد منتصف ليل امس.
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حي

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