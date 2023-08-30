الصادق: نعمل على ملفّ متكامل عن المطار

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كتب النائب وضاح الصادق على منصة "إكس": "نعمل على تحضير ملفّ متكامل عن مطار رفيق الحريري الدولي، يشمل الإهمال والفساد والرشاوى والفلتان وغياب المراقبين الجويين، بالإضافة إلى تقرير الإتحاد الأوروبي وخطورة وضع المطار على اللائحة السوداء".وختم: "سوف أعقد موتمرًا صحافيًا قريبًا جدًّا لوضع النقاط على الحروف".