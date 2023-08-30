Advertisement

لبنان

خطوة "أمنيّة" لـ"حزب الله".. ما هي؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-08-2023 | 03:45
A-
A+
Doc-P-1102333-638289863630071225.png
Doc-P-1102333-638289863630071225.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت المعلومات أنّ قيادتي "حزب الله" وحركة "حماس" كثفتا التنسيق والإتصالات مع بعضهما البعض بهدف عدم التغاضي عن التهديدات الإسرائيليّة باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري الموجود في لبنان.
Advertisement

وأشارت المصادر إلى أنَّ الإتصالات بين الطرفين أكّدت على أنَّ التهديد الذي يُواجهه العاروري لن يُجدي نفعاً، موضحةً أنَّ الحزب يُنسق مع "حماس" كل شيء يتعلق بذاك الملف وذلك في سبيل حماية العاروري أمنياً وعدم السّماح لإسرائيل بإستهدافه.

وكان الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ردّ في كلمةٍ له قبل يومين على كل التهديدات الإسرائيلية لاستهداف قيادات من حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في لبنان، وقال: "التهديدات لا تجعل المقاومة تتراجع. لا التهديد ولا تنفيذ التهديد سيضعف المقاومة، بل سيزيدها عنادًا وعزمًا. وأي اغتيال على الأرض اللبنانية يطال لبنانيًا أو فلسطينيًا أو سوريًا أو ايرانيًا أو غيرهم، بالتأكيد سيكون له رد الفعل القوي ولن نسمح أن تُفتح ساحة لبنان للإغتيالات ولن نقبل على الإطلاق بتغيير قواعد الاشتباك القائمة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2023-08-30
03:15 | 2023-08-30
05:44 | 2023-08-30
05:33 | 2023-08-30
05:17 | 2023-08-30
05:14 | 2023-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24