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لبنان

إجراءات أمام قناة تلفزيونية في بيروت.. هذا ما يجري!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-08-2023 | 03:30
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تشهدُ منطقة الجناح في بيروت وتحديداً بعض الطرق المُؤدِّية إلى محيط السّفارة الفلسطينيّة، إجراءات أمنيّة مُكثفة تزامناً مع الإحتفال الذي تُقيمه حركة "أمل" يوم غدٍ الخميس في المنطقة، بمناسبة ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر.
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وذكرت المعلومات أنَّ الإجراءات الإحترازية ستكونُ مُركّزة في نطاق قناة الـ"NBN" باعتبار أنَّ الإحتفال سيُقام في الباحة المواجهة لها.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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