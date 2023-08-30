إجراءات أمام قناة تلفزيونية في بيروت.. هذا ما يجري!

تشهدُ منطقة الجناح في بيروت وتحديداً بعض الطرق المُؤدِّية إلى محيط السّفارة الفلسطينيّة، إجراءات أمنيّة مُكثفة تزامناً مع الإحتفال الذي تُقيمه حركة "أمل" يوم غدٍ الخميس في المنطقة، بمناسبة ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر.

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