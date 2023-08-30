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لبنان

الصايغ من الديمان: مطالبنا ومعركتنا لمصلحة كل لبنان

Lebanon 24
30-08-2023 | 03:34
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زار النائب  سليم  الصايغ البطريرك الماروني الكاردينال، مار بشاره بطرس الراعي في الديمان.
 
 
وبعد اللقاء، سأل الصايغ: "كيف ترضى اي مرجعية لبنانية ان يبقى هذا البلد من دون شراكة وطنية حقيقية؟".
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وقال: "هذا الواقع المفروض فرضا اذا لم يتغير سيأخذنا جميعا الى اماكن لا احد يريدها. مطالبنا ومعركتنا لمصلحة كل لبنان، حتى لو اراد البعض بتر الحضور السياسي المسيحي عبر استهداف الرئاسة الاولى وكل لبناني حر حريص على الجمهورية والميثاق الوطني".

ودعا الصايغ الحكومة الى "طلب دعم اليونفيل للسيطرة على كل الحدود اللبنانية البرية والبحرية ونقاط الدخول والخروج ، لا سيما المطار والمرفأ تماما  كما جاء في متن القرار الـ 1701 (بند13)".
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