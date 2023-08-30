نصار: لانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل نهاية العام الحالي

إفتتح نادي الفيدار الرياضي في قضاء جبيل مهرجانه الواحد والعشرين، في حضور وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصار، وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال جورج كلاس ممثلا بالمحامي ابراهيم الشويري، وبحضور عدد من النواب.

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وفي كلمة له، هنأ نصار، نادي الفيدار على نشاطه الرياضي منوها باللوحات الراقصة وموجها تحية للجيش اللبناني وفوج المغاوير على العرض العسكري الذي قدمه ناشئو النادي.



ووصف بلدة الفيدار بـ"المميزة لما تتمتع به من مقومات سياحية دينية وثقافية ورياضية" متحدثا عن رجالاتها من الناجحين عبر التاريخ في الميادين كافة "ومن بينهم اليوم الرئيس العام للرهبانية اللبنانية المارونية الآباتي هادي محفوظ".



وأعلن أن "وزارة السياحة تقوم بالتحضير لمشروع سياحي في البلدة يشمل السياحة الدينية من خلال ادراج كنيسة مار زخيا الاثرية على الخارطة السياحية الدينية، وسيدة الدوير اضافة الى العديد من النشاطات بالتعاون مع شركة الوردية هولدينغ، كذلك مشروع الواجهة البحرية الذي بدأ رئيس بلدية بلاط قرطبون ومستيتا عبدو العتيق العمل به من حدود مدينة جبيل الى حدود الفيدار على ان يصل في المستقبل الى بلدة حالات".



وابلغ نصار الحاضرين بأن "القنصل شربل الشبير ابن البلدة يلتقي تزامنا مع افتتاح هذا المهرجان، وزيرة السياحة الايطالية وعدد من الوزراء"، كاشفا عن مشروع انمائي يقوم بالتحضير له القنصل الشبير لبلدته بالتعاون مع ابناء البلدة المرحلة الاولى منه ستبصر النور أواخر العام الحالي".



وختم متوجها الى النواب الحاضرين: "نأمل بجهودكم وتوافقكم، بانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل نهاية العام الحالي، ونؤكد أن بالتضامن والتوافق الداخلي الذي هو الاساس، نستطيع انتخاب رئيس للجمهورية".