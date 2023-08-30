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لبنان

عبد المسيح يتقدم باقتراح "قانون نايا حنا" لتجريم اطلاق عيارات نارية في الهواء

Lebanon 24
30-08-2023 | 04:01
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قدم النائب اديب عبد المسيح اقتراح قانون معجلا مكررا الى المجلس النيابي يتعلق بتجريم اطلاق عيارات نارية في الهواء تحت مسمى قانون "نايا حنا" .
 
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المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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