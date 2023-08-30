أتى على كامل المحتويات... حريق في محلّ ببعلبك

أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن حريقاً اندلع في "بن رامي" بمدينة بعلبك.



وأكدت المعلومات أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق بعدما اتى على كامل محتويات المحل.

Advertisement