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لبنان

أتى على كامل المحتويات... حريق في محلّ ببعلبك

Lebanon 24
30-08-2023 | 04:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن حريقاً اندلع في "بن رامي" بمدينة بعلبك.

وأكدت المعلومات أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق بعدما اتى على كامل محتويات المحل.
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حريق

بعلبك

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