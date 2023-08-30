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لبنان

يحوّل أمواله إلى تركيا.. "المعلومات" تقبض على لص يسرق محتويات السيّارات

Lebanon 24
30-08-2023 | 04:14
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صدر عن المديريّة العـامّـة لقـوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة البلاغ التالي: 
 
"في إطار الجهود المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم وملاحقة المتورّطين فيها وتوقيفهم، وبعد أن كثُرت في الآونة الأخيرة عمليات السّرقة من داخل السّيّارات المركونة بالقرب من السوق الشعبي في بلدة المرج - البقاع الغربي من قبل شخص مجهول الهويّة، كُلّفت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات القيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد الفاعل والعمل على توقيفه.
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وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة التي أجرتها الشّعبة توصّلت الى تحديد هويّته، ويدعى: ع. ر. ل. (مواليد عام 2005، لبناني)، بتاريخ 28/08/2023، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّاتها من توقيفه، بالجرم المشهود، في البلدة المذكورة، أثناء قيامه بسرقة محتويات إحدى السّيّارات.

بتفتيشه، ضُبِطَ بحوزته مفاتيح يستخدمها لفتح السيارات وسرقة محتوياتها، و "مفكّان"، ووكالة سوق، ورخصة سوق، أقدم على سرقتها بتاريخه.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه على تنفيذ العديد من عمليات السّرقة من داخل السّيّارات المركونة بالقرب من السّوق الشّعبي في المرج مستخدماً المفاتيح التي ضبطت بحوزته. كما اعترف أنه يقوم بتحويل المبالغ المالية التي تنتج عن عمليات السّرقة الى شقيقه المتواجد في تركيا عبر مكاتب تحويل الأموال.

أجري المقتضى القانوني بحقّه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".
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