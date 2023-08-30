"قهوة ومنقوشة".. هذا ما فعله هوكشتاين فور وصوله إلى بيروت!

نشر الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحريّة آموس هوكشتاين منشوراً عبر حسابه على منصّة "إكس"، كشف فيه عن أوّل خطوة قام بها في لبنان فور وصوله إلى بيروت صباح اليوم الأربعاء في جولة تستمرّ على مدى يومين.

وفي سياق منشوره، قال هوكشتاين: "من الرائع العودة إلى بيروت. قهوة سريعة ومنقوشة في الفلمنكي مع المنظر الجميل المطل على الروشة مع السفيرة الأمريكية الموهوبة دوروثي شيا".

بدوره، ردّ المفوض السابق لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس على منشور هوكشتاين قائلاً: "أهلا بهل طلة. شرفت سيد آموس، يا هلا بالضيف. وقت بتريد كشك العاقورة بإنتظارك".

وكانت سفارة الولايات المتحدة الأميركية أعلنت في بيان أن "هوكشتاين سيتابع ملف اتفاق الحدود البحرية التاريخي الذي جرى التوصل إليه في تشرين الأول 2022، كما سيبحثُ أيضاً في المجالات ذات الاهتمام المشترك والإقليمي".