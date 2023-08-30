عائلات سورية دخلت خلسة إلى لبنان على متن "بيك آب".. والجيش يتحرك

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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن دورية تابعة لمديرية المخابرات في الجيش أوقفت "بيك آب" على متنه عائلات من التابعية السورية على اوتستراد البالما مقابل محطة الكونكس، وذلك لدخولهم خلسة الى البلاد عن طريق الحدود السورية.ويجري التحقيق معهم على ان يتم احالتهم لاحقاً الى المرجع المختص لإجراء اللازم.