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لبنان

بعد الانقلاب.. هذا هو وضع الجالية اللبنانية في الغابون

Lebanon 24
30-08-2023 | 04:47
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 اكد رئيس الجالية اللبنانية في الغابون حسن مزهر  في اتصال هاتفي مع "الوكالة الوطنية للاعلام“، ان "الجالية اللبنانية بكاملها بخير، اثر الانقلاب العسكري الذي حصل فجر اليوم، وان الاوضاع شبه عادية، واللبنانيين في منازلهم يتابعون التطورات وهم بخير وممتلكاتهم واعمالهم ايضا بخير".
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 وقال:"نحن وفريق عملنا على تنسيق ومتابعة تامة مع السفيرة اللبنانية ألين يونس التي لا تألو جهدا لتلبية متطلبات اللبنانيين هنا والاطمئنان اليهم"، مشيرا الى "عودة الاتصالات كافة الى البلاد بعد عزلة لثلاثة ايام، وهذا امر ايجابي يعطي المزيد من الاطمئنان بين اللبنانيين هنا في الغابون واهاليهم في لبنان".
المصدر: الوكالة
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