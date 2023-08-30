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لبنان

القرم: كسر الاحتكار سيأخذ وقتاً

Lebanon 24
30-08-2023 | 04:57
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أكد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم  أن "الجباية الرسمية لن تكون إلّا بالليرة اللبنانية، بحيث سيصبح سعر باقة الحدّ الأدنى للمشتركين عبر "أوجيرو" 420 ألف ليرة للـ80 غيغابايت، وذلك بعد قرار مجلس الوزراء برفع تعرفة خدمات هيئة "أوجيرو"، ومع دخول الأسعار الجديدة حيّز التنفيذ ابتداءً من 1 أيلول "2023.
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أضاف في حديث الى اذاعة "لبنان الحر": "الحد الادنى للفاتورة سيكون 420 ألف ليرة والحد الأقصى لن يتخطى الـ7 ملايين ليرة في ما خص باقة الانترنت الخاصة بالشركات".

وقال: "نعمل كوزارة جاهدين لكي لا تصبح وزارة الاتصالات شبيهة بوزارة الكهرباء من حيث مافيات المولدات الكهربائيّة، ولهذا السبب شكلنا لجنة لتتابع هذا الموضوع ولتوقف الاحتكار في بعض المناطق".

وتابع: "كسر الاحتكار سيأخذ معنا وقتا لتعريف كل شبكات المناطق على الشبكة الرسمية، وهناك بعض المناطق لا تصل اليها شبكة اوجيرو للأسف، خصوصاً خارج العاصمة بيروت والنص القانوني واضح لآلية التعامل مع الشركات الموزعة".

 
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