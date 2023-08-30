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لبنان

بلبلة في الشويفات.. مُودع يقتحمُ مصرفاً وبحوزته سلاح!

Lebanon 24
30-08-2023 | 05:14
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أفادت معلومات "لبنان24" بأنَّ أحد المودعين، دخل صباح اليوم الأربعاء إلى فرع "بنك لبنان والمهجر" في الشويفات بهدف الحصول على وديعتهما الموجودة هناك بالقوّة.
 
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ووفقاً للمصادر، فإنَّ المُودع المُشار إليه استخدمَ سلاحاً فردياً في عملية اقتحامه للمصرف. 
 
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لبنان

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