بلبلة في الشويفات.. مُودع يقتحمُ مصرفاً وبحوزته سلاح!

أفادت معلومات "لبنان24" بأنَّ أحد المودعين، دخل صباح اليوم الأربعاء إلى فرع "بنك لبنان والمهجر" في الشويفات بهدف الحصول على وديعتهما الموجودة هناك بالقوّة.

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ووفقاً للمصادر، فإنَّ المُودع المُشار إليه استخدمَ سلاحاً فردياً في عملية اقتحامه للمصرف.