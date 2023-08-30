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لبنان

إشكال في القبة تطوّر إلى إطلاق نار

Lebanon 24
30-08-2023 | 05:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال فرديّ في شارع الراهبات في منطقة القبة، بين "ا.م" و "ع.ب".
 
 
وقد تطوّر الإشكال إلى قيام "ا.م" بإطلاق النار، من دون وقوع إصابات.
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إشكال

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