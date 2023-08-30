جلسة لمجلس الوزراء قريباً.. هذه بنود جدول أعمالها

يعقدُ مجلس الوزراء جلسة حكوميّة عند الساعة 3.30 ظهر يوم الأربعاء الموافق فيه 6 أيلول 2023 للبحث في سلسلة من المواضيع والملفات.

يُشار إلى أنّه سيتم تأكيد موعد انعقاد الجلسة لاحقاً عند توجيه الدعوة للوزراء.

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للإطلاع على البنود التي سيجري بحثها في الجلسة.. إضغط هنا