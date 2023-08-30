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لبنان

جلسة لمجلس الوزراء قريباً.. هذه بنود جدول أعمالها

Lebanon 24
30-08-2023 | 06:23
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يعقدُ مجلس الوزراء جلسة حكوميّة عند الساعة 3.30 ظهر يوم الأربعاء الموافق فيه 6 أيلول 2023 للبحث في سلسلة من المواضيع والملفات.
 
يُشار إلى أنّه سيتم تأكيد موعد انعقاد الجلسة لاحقاً عند توجيه الدعوة للوزراء. 
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للإطلاع على البنود التي سيجري بحثها في الجلسة.. إضغط هنا
 
 
 
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