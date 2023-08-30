تسلم رئيس بلدية مغدوشة رئاسة اتحاد بلديات صيدا - الزهراني

أجمع اتحاد بلديات صيدا - الزهراني على تسلم نائب الرئيس رئيس بلدية مغدوشة رئيف يونان رئاسة الاتحاد، بهدف تأمين حسن سير شؤون بلديات الاتحاد الادارية وغيرها من الامور، بعد استقالة الرئيس السابق لبلدية صيدا المهندس محمد السعودي.

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