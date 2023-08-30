Advertisement

لبنان

تسلم رئيس بلدية مغدوشة رئاسة اتحاد بلديات صيدا - الزهراني

Lebanon 24
30-08-2023 | 06:44
A-
A+
Doc-P-1102406-638290000199251274.jpeg
Doc-P-1102406-638290000199251274.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أجمع اتحاد بلديات صيدا - الزهراني على تسلم نائب الرئيس رئيس بلدية مغدوشة رئيف يونان رئاسة الاتحاد، بهدف تأمين حسن سير شؤون بلديات الاتحاد الادارية وغيرها من الامور، بعد استقالة الرئيس السابق لبلدية صيدا المهندس محمد السعودي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
في صيدا... كميات من المازوت قدمها "حزب الله" لمحطات ضخ المياه
lebanon 24
30/08/2023 15:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": إجتماع يُعقد في هذه الأثناء للقوى الإسلامية في مخيّم عين الحلوة في مدينة صيدا لمتابعة ما تمّ الاتفاق عليه أمس في اجتماع هيئة العمل الفلسطيني المشترك في لبنان
lebanon 24
30/08/2023 15:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مضخة سحب المياه في محطة حارة صيدا الكبرى تعود الى العمل
lebanon 24
30/08/2023 15:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال كبير في "le mall" - صيدا... ما الذي حصل؟
lebanon 24
30/08/2023 15:23:28 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيف يونان

صيدا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2023-08-30
08:12 | 2023-08-30
07:58 | 2023-08-30
07:56 | 2023-08-30
07:50 | 2023-08-30
07:24 | 2023-08-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24