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لبنان

أوّلُ صورة لهوكشتاين أمام صخرة الروشة في بيروت.. شاهدوها

Lebanon 24
30-08-2023 | 06:35
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تناقلَ ناشطون عبر مواقع التواصُل الإجتماعيّ صورةً للوسيط الأميركيّ آموس هوكشتاين مع السّفيرة الأميركيّة في لبنان دوروثي شيا، وذلك أثناء تناولهما الفطور صباح اليوم في أحد المَطاعم المُطلّة على صخرة الروشة في بيروت.
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وتأتي هذه الصُّورة للوسيط الأميركي إثر وصولهِ إلى بيروت، اليوم الأربعاء، في جولة تنتهي يوم غدٍ الخميس ويلتقي خلالها عدداً من المسؤولين اللبنانيين. 
 
وفي سياقِ زيارتهِ، زارَ هوكشتاين صباحاً رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، كما التقى أيضاً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الحكوميّ. 
 
وفور وصوله إلى بيروت، كتب هوكشتاين عبر حسابه على منصة "إكس": "من الرّائع العودة إلى بيروت. قهوة سريعة ومنقوشة في الفلمنكي مع المنظر الجميل المطل على الروشة مع السفيرة الأميركية الموهوبة دوروثي شيا".
 
صورة هوكشتاين مع السَّفيرة الأميركيَّة:
 
 
 
 
 
 
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