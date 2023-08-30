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لبنان

ميقاتي يلتقي وزير الصناعة ووفداً من نواب عكّار

Lebanon 24
30-08-2023 | 06:53
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إجتمعَ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الصناعة جورج بوشكيان صباح اليوم في السرايا وعرض معه شؤوناً تتعلق بوزارة الصناعة.
نواب عكار
 
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وإستقبل رئيس الحكومة النواب السادة: وليد البعريني، محمد سليمان، عبد العزيز الصمد، أحمد الخير ورئيس دائرة التنظيم المدني في عكار المهندس حسن الحاج ورئيس مصلحة مياه لبنان الشمالي الدكتور خالد عبيد.
 
وجرى عرض للأوضاع الانمائية لمنطقة الشمال وعكار لاسيما موضوع مطار مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات.
 
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صورٌ من لقاءات الرّئيس ميقاتي اليوم:
 
اللقاء مع الوزير بوشكيان:
 
 
اللقاء مع وفد نواب عكار
 
 
 
 
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