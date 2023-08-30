بري لهوكشتاين: جهود المجلس النيابي ستبقى منصبة على إنتخاب رئيس جديد للجمهورية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة كبير مستشاري الإدارة الاميركية لشؤون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين والوفد المرافق بحضور السفيرة الاميركية دوروثي شيا حيث جرى عرض للأوضاع العامة.

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وغادر هوكشتاين عين التينة، بعدما استمرّ اللقاء ساعة، مكتفياً بالقول أنّ "اللقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري كان ممتازا وبناءً".

بدوره، جدّد بري شكره للجهود التي بذلها هوكشتاين وأثمرت البدء بعملية التنقيب في البلوك رقم 9، مؤكداً أن "جهود المجلس النيابي ستبقى منصبة على إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وإستكمال إنجاز التشريعات المطلوبة في المجال النفطي وفي مقدمها الصندوق السيادي كما التشريعات المطلوبة لإنجاز الإتفاق مع صندوق النقد الدولي".

وأكّد بري "ضرورة وقف الإنتهاكات الإسرائيلية للقرار الدولي 1701 وعلى عمق العلاقة مع قوات الطوارئ الدولية "اليونيفل" منذ عام 1978 وحتى الآن، وأن لبنان حريص جداً على المحافظة على الإستقرار كما حرصه على سيادته على كامل التراب اللبناني".

وفي سياق منفصل، بحث بري المستجدات السياسية والاوضاع العامة خلال استقباله سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولم.