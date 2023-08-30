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لبنان

المفتي دريان عرض مع سفير الجزائر شؤونا محلية وعربية والتقى محافظ جبل لبنان

Lebanon 24
30-08-2023 | 07:24
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 استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، سفير الجزائر في لبنان بلباقي رشيد، وجرى البحث في الشؤون اللبنانية والعربية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما استقبل مفتي الجمهورية محافظ جبل لبنان القاضي محمد مكاوي وتم تداول الأوضاع العامة.
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المصدر: الوكالة الوطنية
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