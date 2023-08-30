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لبنان

ابي المنى في إتصال مع المطران عبد الساتر: زيارة الراعي موضع اهتمام وترحيب

Lebanon 24
30-08-2023 | 07:58
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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت وفداً، ضمّ: المحامي ايلي قرداحي، مستشار مطرانية بيروت والجبل للروم الكاثوليك د. سهيل ابو حلا ومستشار البنك الدولي الدكتور منير حمزة، وتناول البحث قضايا متصلة بأوضاع منطقة الجبل والزيارة المرتقبة للبطريرك الماروني الكردينال بشارة الراعي في 8 ايلول المقبل.
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وفي هذا السياق جرى اتصال بين الشيخ أبي المنى وراعي أبرشية بيروت للموارنة المطران بولس عبد الساتر، وقد جدد خلاله شيخ العقل "الترحيب بالزيارة التي هي موضع اهتمامنا جميعا كأبناء الجبل، وهي تأكيد على جوهر رسالة هذه المنطقة".

 كما استقبل شيخ العقل "لجنة وقف مقام النبي شعيب في بلدة الفرديس، ضمّ: المشايخ هايل نصر، فؤاد سليقا، عصام سليقا ومستشار شيخ العقل الشيخ وسام سليقا، وجّهوا له دعوة لافتتاح قاعة مجاورة للمقام.

كذلك استقبل العميد المتقاعد علي عوّاد وجرى البحث حول موضوع "ميثاق الاعتدال" وغيره من المسائل.
 
كما استقبل شيخ العقل في دارته في شانيه مدير مكتبة بعقلين الوطنية الاستاذ غازي صعب، يرافقه عضو المجلس المذهبي الشيخ فادي العطّار وقد وضعه في صورة الحركة الثقافية في المكتبة وطرح مجموعة من الافكار المستقبلية.

والتقى رئيس بلدية شانيه حسين أبي المنى وبحث معه التحضيرات الجارية لإعادة فتح المدرسة الرسمية في شانيه والاتصالات الجارية مع وزارة التربية بهذا الخصوص.

واستقبل وفداً من عائلة الاشقر من الخريبة الشوف، ضمّ: الشيخين يوسف وزهير الاشقر وصبحي الاشقر من المديرية العامة للاسكان، ثم الشيخين كميل وصالح هاني.

وعرض الشيخ أبي المنى مع بعض قضاة المذهب قضايا متصلة بشؤون محاكمهم.

 
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