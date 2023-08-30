في الكورة... العثور على شابة متوفية داخل منزلها

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن نقل جثة الشابة "ف.ا" من مواليد العام 1991، إلى مستشفى هيكل، بعدما عُثر عليها متوفية داخل منزلها، في بلدة عفصديق - قضاء الكورة.



ولم تُعرف أسباب الوفاة حتّى الان.

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