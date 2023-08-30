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لبنان

في الكورة... العثور على شابة متوفية داخل منزلها

Lebanon 24
30-08-2023 | 08:12
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن نقل جثة الشابة "ف.ا" من مواليد العام 1991، إلى مستشفى هيكل، بعدما عُثر عليها متوفية داخل منزلها، في بلدة عفصديق - قضاء الكورة.

ولم تُعرف أسباب الوفاة حتّى الان.
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