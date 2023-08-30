اطلاق مشروع "تغريد" لحماية الطيور المهاجرة.. وبرنامج وثائقي يبث عبر "اذاعة لبنان"

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عقد الوزيران في حكومة تصريف الاعمال الإعلام زياد المكاري والبيئة ناصر ياسين ورئيس جمعية "حماية الطيور" فواد عيتاني مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم في وزارة الإعلام، اطلقوا خلاله مشروع "تغريد" وبرنامجا وثائقيا لحماية الطيور المهاجرة يبث يوميا عبر "اذاعة لبنان".حضر المؤتمر مدير "إذاعة لبنان" محمد غريب، مدير الدراسات خضر ماجد، مديرة البرامج في اذاعة لبنان ريتا نجيم الرومي، عدد من أعضاء جمعية "حماية الطيور" ومديرون ورؤساء أقسام في وزارة الإعلام ومهتمون.المكاريوقال الوزير المكاري: "صباح الطبيعة و الطيور المغردة، "تغريد" من نوع آخر، لا يشبه التغريد السياسي، انما هو تغريد لكي نشعر بالسكينة والهدوء وجمال الطبيعة. يسعدنا اليوم كوزارة اعلام أن ندعم حملة توعية متعلقة بالبيئة، وواجبنا ان نقف الى جانب وزارة البيئة وجمعية حماية الطيور في لبنان ABCL ورئيسها السيد فؤاد عيتاني لنشر حملة حماية الطيور المهاجرة".اضاف: "يسعدنا ايضاً ان تكون "اذاعة لبنان"، هذه الاذاعة العريقة التي تنشر التوعية من خلال برامجها، ان تكون السباقة في اطلاق برنامج وثائقي مخصص للحديث عن الطيور المهاجرة و التي تتعرض للصيد الجائر، وهذا البرنامج سوف يُبث يومياً الثامنة و النصف صباحاً ابتداءً من اليوم".وشكر المكاري "اذاعة لبنان" ومدیرها غريب و مديرة البرامج ريتا نجيم والمخرج بول تاجيان على جهودهم، متمنيا على وسائل الاعلام عموما مساعدتنا على نشر حملة التوعية هذه من خلال تبنّي شعار "دعوا الطيور المهاجرة تمر بسلام."ياسينثم تحدث وزير البيئة، مشيرا الى "أن لبنان في موقعه الجغرافي يُعتبر من أهم الخطوط لعبور ملايين الطيور المهاجرة في سمائه بين آسيا واوروبا وافريقيا"، مشددا على "اهمية حماية التنوع البيولوجي ومنع الصيد الجائر والتوعية على دور الطيور في التنوع والتوازن البيولوجي وكيف أن الصيد الجائر يؤدي إلى كسر هذا التوازن". ونوّه بحملة حماية الطيور المهاجرة تحت عنوان "كي تحلّق بسلام".عيتانيثم كلمة كلمة رئيس جمعية حماية الطيور الذي شكر وزارتي الإعلام والبيئة على رعاية مشروع "تغريد " لاجل حماية الطيور المهاجرة أو المستقره، ولاهميتها في تحسين البيئة وإضافة لمسات الجمال واهميتها في الوطن. ونوه بدور "إذاعة لبنان" في "اللفتة الكريمة بإضافة برنامج حول هذا الموضوع الهام".غريبمن جهته، شدد مدير "إذاعة لبنان" على الدور الهام لـ"اذاعة لبنان"، في التوعية بشكل عام وعلى أهمية مشروع "تغريد" في توعية المواطنين حول الإساءة للطيور. وقال: "نحن سعداء بهذا المشروع الذي تقدمه "إذاعة لبنان" وبرعاية وزيري الإعلام والبيئة من اجل حماية وتطوير بلدنا نحو الأفضل".نجيموشددت مديرة البرامج في" اذاعة لبنان" على " اهمية هذا المشروع للتوعية على اهمية المحافظة على جمال وطبيعة لبنان ومحمياته في سبيل الحفاظ على الطيور.